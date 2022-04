El joven que propinó una brutal paliza a su novia de 17 años en Jerez se entrega y va a prisión

"Por favor, no me pegues, me vas a matar", suplicó la joven, ante lo que el agresor contestó: "Para como estás, mejor matarte". Unas duras palabras que ahora recuerda la madre de la joven, que muestras las heridas que sufrió su hija en su rostro, brazos y piernas, a causa de la brutal paliza, que se prolongó durante horas. Un simple comentario de la joven. "José, nunca estamos solos", provocó la ira incontrolable del chico. Y ella logró escapar diciéndole que no le iba a denunciar. Pero la violencia de género no se puede silenciar y, finalmente, junto con el parte de lesione, acudió a denunciar los hechos.