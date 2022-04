La víctima de Igualada pudo haber muerto a los 20 minutos de haber sido agredido si no llega a ser atendida. La menor fue encontrada por un camionero que pasaba por la zona y que pudo avisar a los servicios de emergencias. El juez cree que "de no haber sido asistida con celeridad y prontitud, el resultado no hubiera sido otro que su muerte". El presunto violador está detenido en la prisión de Brians después de hallar en su casa restos de ADN de la víctima.