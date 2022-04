Óscar, sospechoso por la muerte de Esther López, no sacó de dudas a la jueza con ninguna de sus respuestas durante su declaración. El joven se limitó a decir “no tengo respuesta” o “no puede ser” en sala judicial y negó cuando la jueza le dijo: “¿Puede ser que usted la atropellara y moviera el cadáver?”, manteniéndose en la versión que no ha cambiado desde la primera declaración, y es que Esther López se bajó de su coche en el cruce la Maña porque ella quería seguir la fiesta y él no.