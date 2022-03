El Manitas, único investigado por la muerte de Esther López, no podrá salir de España por orden del juez

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha decidido mantener las medidas cautelares a Ramón G, apodado El Manitas, al único investigado en relación con la muerte de de Esther López en Traspinedo (Valladolid). hombre que ha estado detenido hasta la fecha y posteriormente "puesto en libertad no podrá salir de España y comparecer en el juzgado siempre que sea requerido". El misterio sobre su muerte continúa y su padre no cree que su hija volviese andando la noche de su muerte: "Nadie como yo la conocía". dice. Los investigadores no descartan un atropello con fuga y lo ven como la opción más probable.



Ramón G., apodado El Manitas tendrá prohibido salir del territorio nacional, la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio y de comparecer en el juzgado siempre que sea requerido, han informado fuentes del TSJCyL.