El padre de Esther López no cree que su hija volviese andando la noche de su muerte: "Nadie como yo la conocía"

"La verdad es que no sabemos siquiera cómo murió mi hija y si fuera cierto que alguien pudo salvarla sería algo terrible que los autores la dejaran así", lamenta. Pese al sufrimiento de no saber con certeza todavía la causa de la muerte de su hija, Miguel vuelve a insistir en que pronto los investigadores lo resolverán: " Se va a saber lo que le pasó a mi hija".

Lo único que el padre de la joven de Traspinedo parece tener claro es que Esther no estuvo en el punto donde fue encontrado su cuerpo durante tantos días. Miguel explica que la joven era muy friolera y no hubiese vuelto sola andando esa noche: "Nadie como yo la conocía y no me puedo creer que aquella noche decidiera volver andando con ese frío".