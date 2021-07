Así intentó Fabio matar a su pareja: "Tiró de mi cabeza, la puso entre sus piernas y empezó a cortarme el cuello"

Si no estás conmigo no vas a estar con nadie", le dijo mientras le cortaba el cuello.

Manuel, conductor de autobús vio la escena y salvó la vida a la joven que hoy ha testificado

Fabio dice ahora que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas

Hace un par de años, en Zaragoza, tuvo lugar una salvaje agresión machista. Un hombre intentó degollar a su expareja con un cúter. Ella quedó malherida y hoy, en el juicio, ha revivido aquel dramático día. Tras un biombo ha relatado cómo Fabio estuvo a punto de asesinarla el día que fue a recoger sus cosas tras romper su relación con él. Se ofreció a ayudarla con las bolsas, ella aceptó, y cuando ella se negó a volver con él la agarró de la coleta y la amenazó con el cúter. La secuestró en su coche, pero tras unos minutos, ella trató de escapar y él comenzó a agredirla. "Si no estás conmigo no vas a estar con nadie", le dijo mientras le cortaba el cuello. Por suerte, la vio un conductor de autobús, Manuel, que se lanzó a ayudarla. Piden para el agresor 14 años y medio de cárcel por intento de homicidio. Él ha asegurado que estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y que no recuerda la agresión. Ha terminado pidiendo disculpas "a todos los involucrados". Ni siquiera se las ha pedido a ella.

Ese día, el 6 de mayo de 2019 el héroe fue Manuel, conductor de la línea 53, que salvó la vida in extremis en el barrio de Miralbueno de Zaragoza a la mujer, que con la voz entrecortada y emocionada ha recordado el día en el que pudo perder la vida a manos de un Fabio encolerizado porque no quería volver con él. "Al quitarme el cinturón y abrir la puerta del coche para intentar huir, me cogió del pelo, puso mi cabeza sobre sus piernas y empezó a cortarme el cuello".

"Empujé la puerta con las piernas y empecé a patalear a ver si alguien me veía. Con la mano izquierda también conseguí tocar el claxon”, ha recordado la chica. Y lo cierto es que este acto reflejó podría haberle evitado la muerte, ya que el conductor del autobús vio que algo extraño estaba pasando, detuvo el autocar y acudió presto al rescate. “Desde el puesto del conductor no podía ver lo que ocurría dentro del coche que estaba parado en doble fila. Llegué a pensar que a alguien le estaba dando un ataque epiléptico. Pero al plantarme allí me encontré con un hombre rebanándole el cuello a una chica”, ha recordado el conductor. “Lo primero que se me ocurrió fue agarrarla de los tobillos y tirar fuerte hacia fuera. Y así conseguí sacarla a la calle”, ha añadido. Pero ni siquiera entonces el agresor decidió parar. Porque como ha explicado la víctima, en el momento en el que la rescataban, su expareja siguió clavándole el cúter en la espalda.

Afortunadamente, ayudado por otro conductor y varios transeúntes, el chófer de la línea 53 logró inmovilizar al agresor hasta que llegó la Policía. “Creo que alguien le pisó la mano, porque no había forma de que soltara el cúter”, ha relatado el testigo. “Fue una situación muy angustiosa porque él me pedía que lo matara y ella no dejaba de repetir que se moría”. Por suerte, una enfermera que pasaba por allí prestó una primera asistencia a la chica y logró taponarle las heridas hasta que llegó la ambulancia.

Durante su declaración, Fabio Colón ha asegurado que nunca ha sido una persona violenta. “Y nunca tuve voluntad de matar a Raquel ni a nadie. Sé que no es una excusa, pero yo no era consciente de lo que hacía. Y visto lo visto, voy a poner remedio para que jamás se repita algo así. Pido disculpas a todos los involucrados”, ha dicho el agresor.