Óscar, el amigo de Esther López: "Es imposible que su teléfono la sitúe en mi casa"

Fue en el mes de febrero cuando Óscar fue interrogado como investigado y entregó voluntariamente su teléfono y su vehículo. Entonces encontraron ADN de Esther López mezclado con el del propio Óscar y con el de su hija en la goma interna del maletero. También marcaron sangre en un mechero que llevaba dentro del depósito de las bebidas, pero criminalística no logró extraer el ADN en aquella primera inspección, por eso ahora se analiza la consola delantera. Es una de las piezas que se han llevado en la segunda inspección del coche a principios de abril, junto con la parte delantera y el maletero. También del ordenador de ese vehículo han podido extraer los movimientos de Óscar. Cruzados con los de su teléfono, los investigadores se dieron cuenta de que el día 13, es decir al día siguiente de los hechos, Óscar salió de la casa del Romeral y fue a Valladolid y vuelta a Traspinedo varias veces, incluso en uno de los trayectos el móvil lo dejó en la vivienda de Valladolid mientras se movía el coche a Traspinedo. Ese día Óscar no abrió el negocio y estuvo prácticamente desaparecido para los que intentaban contactar con él.

En sus declaraciones, Carolo contradice a Óscar. Explica que los tres estaban de acuerdo en irse a dormir y que Esther no quería irse de fiesta. Carolo puso a sus hijos como coartada de que no había vuelto a ver a Esther. Porque esa noche dormían en casa y le vieron llegar. El sumario también desvela la autopsia que ya informativos Telecinco adelantó. En ella se confirma que los traumatismos en la cadera sugieren que fue atropellada pero no le causaron la muerte. Esther murió horas después por un shock. Si hubiera sido auxiliada no habría muerto. Aunque había consumido alcohol y cocaína eso tampoco le causó el fallecimiento. La autopsia sugiere que si el cuerpo fue movido, fue en las horas cercanas a la muerte. En ese primer informe no se data la hora exacta de la muerte y por tanto el cuerpo pudo ser trasladado durante esa misma noche. O pudo ser atropellada en la curva, caer en la carretera y moverse ella misma arrastrándose hasta perder el conocimiento en el lugar donde fue encontrada.