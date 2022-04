Victoria, la madre de la joven de 17 años agredida por su novio, ha contado cómo sucedió todo. “Mi hija lo intento todo: ‘por favor, no me pegues. Me vas a matar’ y él llegó a decirle ‘para cómo estás, mejor matarte’. Tirones de pelo, con un cable le azotaba y tiene como 50 cortes, diente por diente”, explica la madre de la joven agredida.