Prisión sin fianza para una madre de 27 años al morir su bebé de desnutrición severa

La madre accedió con su furgoneta a la zona de descanso para buscar ayuda, ya que la pequeña tenía problemas para respirar, tal y como ha avanzado el programa Planta baixa . Hasta allí se desplazaron varias unidades de los servicios de emergencias e incluso un helicóptero medicalizado , que aterrizó para poder atender a la bebé. No pudieron hacer nada por su vida, ya que su estado de salud era extremadamente delicado.

El juez que lleva el caso ha imputado un delito de homicidio por imprudencia grave tanto a la madre como al padre. Con todo, el hombre no ha entrado en la cárcel de forma provisional porque no convivía ni con la mujer ni con las pequeñas y no se involucró en su crianza. Se le ha dado la libertad con medidas cautelares: retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio y personación periódica al juzgado.