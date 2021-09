Según informaron fuentes del 112, el aviso se producía el pasado martes 15 de septiembre a mediodía. Un particular alertaba al socorrista de cala Sa Nau, una playa cercana, informando de que había una persona flotando en el agua . Al rescate acudieron Salvamento Marítimo, socorristas con motos de agua, y una embarcación de una escuela de buceo de la zona. También unos particulares se tiraron al agua para tratar de auxiliar a los escaladores. Aunque se trasladó a las víctimas a Portocolom, l os efectivos del 061 no consiguieron reanimarlos .

El psicobloc es una modalidad de escalada que se realiza en paredes, acantilados, cuevas o cualquier cavidad que esté situada sobre el agua del mar, de un rio de un lago, de manera que los escaladores caigan en el agua en el caso de que pierdan agarre. Se busca esta seguridad en la caída debido a que no se utilizan cuerdas ni ningún tipo de agarre para realizar la escalada. Así, la escalada es más natural, permite realizar movimientos libres de ataduras y se considera más compleja. Pero el hecho de caer sobre el agua no hace que esta modalidad de escalada esté exenta de riesgos.



El psicobloc también es conocido como 'deep-water soloing' y es una de las variantes más novedosas de la escalada deportiva, dentro de la escalada conocida como bloque o búlder. Esta modalidad se caracteriza por escalar paredes de escasa altura, generalmente no más de 5-6 metros, con la única protección de una colchoneta especial conocida como crashpad. El búlder ha sido uno de las modalidades olímpicas que este año han debutado en los Juegos Olímpicos de Tokyo, donde el escalador extremeño Alberto Ginés se colgó el oro.