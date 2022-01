El perfil de Ramón El Manitas, el detenido por la desaparición de Esther López y la pista que le señaló

El detenido por la desaparición de Esther López en Traspinedo, Valladolid, es un hombre conocido como Ramón 'El Manitas'. De su casa ya han sacado más de 10 bolsas y siguen las inspecciones. Los agentes creen que tiene que ver con la desaparición de Esther López aunque su padre ya ha reconocido que no le conoce de nada. El teniente coronel Javier Peña ha explicado que la detención de este hombre está asociada con una de las líneas de investigación que mantienen abiertas 11 días después de la desaparición de este mujer de 35 años. "Yo es la primera vez que oigo que se llama 'El Manitas' o no sé qué. Yo no le he visto en mi vida, no sé quién es y no conozco nada de él".