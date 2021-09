La tía de la madre del menor desaparecido en Morón la defiende: "Es incapaz de hacerle daño a su niño”

Como los vecinos, la tía de la madre, no se pueden creer que esté fallecido. "No he podido dormir en toda la noche pensando en mi niño, mi sobrina y mi hermana Gloria... No sé lo que ha podido pasar, mi hermana estaba ahí cada dos por tres", matiza. "Somos una familia muy unida, cuando nos pasa algo estamos todos muy pendientes", sentencia.