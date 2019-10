El sueño de Joao: gracias a la lucha de su madre, el pequeño, con parálisis cerebral, hace 'skate' por primera vez

“Mi hijo tiene siete años. Es un niño lleno de deseos y sueños. Uno de ellos, durante mucho tiempo, ha sido hacer ‘skateboarding’. Sin embargo, para un niño con una parálisis cerebral o cualquier otro tipo de discapacidad, tener deseos y sueños no está permitido. El mundo siempre nos ha dicho ‘no’; que no debemos, que no podemos, que no funcionará”, cuenta, subrayando que ellos no se iban a rendir.