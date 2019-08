El Sueño de Toledo, la antesala del nuevo parque temático de 'Puy Du Fou'

El famoso parque temático de Francia ‘Puy Du Fou’ ya está preparando su llegada a España., ya que el parque no cuenta con las famosas atracciones, sino con unas actuaciones dignas de la película ‘Ben-Hur’. Sin embargo, aquí no se cuenta la historia del filme, sino la historia de Toledo, y sobre todo, de España. La organización de ‘Puy Du Fou’ no puede esperar hasta su estreno en 2021 y quiere deleitar a los ciudadanos que se atrevan a revivir la historia un pequeño "aperitivo" con un espectáculo llamado ‘El Sueño de Toledo’.