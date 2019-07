Un supermercado subterráneo automatizado entrega los pedidos en una hora

Amazon ya lanzó en enero un supermercado experimental sin cajeros en Seattle

Esta no es la primera apuesta por introducir robots en supermercados. Así, Amazon lanzó en enero del año pasado un supermercado físico experimental sin cajeros, el Go Convenience Store, en Seattle (Estados Unidos), en el que ofrece principalmente comida precocinada, snacks y bebidas. Esta tienda no hace uso de ningún tipo de caja, ya que los clientes están monitorizados por sensores y cámaras con visión de inteligencia artificial que van contabilizando los productos y su precio que se van cogiendo de los estantes y añadiendo al carrito. Al salir de la tienda, se cobrará directamente de la cuenta de Amazon y los clientes reciben un ticket digital en la aplicación de Amazon Go.