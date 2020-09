La surfera negacionista llevó a su hijo de 5 años al colegio antes de ir a la playa sabiendo que ella era positiva

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, un particular quien alertó sobre las doce del mediodía a la Ertzaintza de que una mujer, que había dado positivo en coronavirus , estaba practicando surf en una playa donostiarra, en lugar de estar confinada en su casa, como es preceptivo.

Recursos de salvamento se acercaron en lancha hasta la surfista y le instaron a acercarse a la orilla. Sin embargo, hizo caso omiso a los requerimientos de los agentes y hasta una hora después no salió del agua. Al llegar a la playa, la esperaban dotaciones de la Ertzaintza que la han detenido por desobediencia grave. Además, sobre esta mujer recaerá una sanción por saltarse el confinamiento

"Te vas a tener que ir a vivir a tu Madrid de mierda porque en Donosti… prepárate pringao". A Javier (@JavierSanz) que grabó toda la secuencia de la detención de la surfera de Donosti, conocida ya como la negacionista por no guardar cuarentena pese a ser positivo, denuncia ahora en las redes sociales el acoso que está sufriendo en las redes sociales. "Puso en riesgo la salud de todo el mundo, y lejos de reconocer si error me amenazó y me mandaron un sequito de negacionistas".