Última hora del coronavirus: Infantil y Primaria vuelve al cole en Madrid sin profes interinos ni resultados de test

Primer día de clase para los alumnos de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid. Vuelven al colegio en medio de la incertidumbre ya que no se sabe cuándo se van a incorporar los profesores interinos y aún no ha terminado la realización de test. Mientras, los casos siguen disparándose. Sanidad ha confirmado más de 26.000 nuevos contagios durante el pasado fin de semana. No se descartan los confinamientos si son necesarios y se apuesta por una cuarentena de solo 10 días.