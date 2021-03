Aurora no olvida la muerte de su madre en una residencia: "Sufrió y estuvo tres días muerta en el geriátrico"

Aurora de Miguel habla y conmueve. Perdió a su madre, Lucía, de 80 años . Y lo que la atormenta un año después es que muriera sufriendo. " No podía tomar la medicación, no les podían poner ni suero...Murió asfixiada, sufriendo, seguro ”. Lucía murió como otros 70 ancianos en la residencia pública de Alcorcón (Madrid) , cuando la saturación hospitalaria era máxima. A principios de abril. El día que murió fallecieron más de 900 personas en Madrid .

Lucía estuvo tres días muerta en el geriátrico

"Las órdenes de no hospitalizar venían de arriba"

El próximo día 22 de marzo las familias están citadas en el juzgado para la designación y ratificación de la denuncia. Un año después. "Las órdenes de no hospitalizar venían de arriba", asegura Lola Parra, miembro de la asociación La Marea. Ella perdió a su suegro. "Antonio era el rey de la residencia. Conocía a todo el mundo. Era muy especial”. A la familia de Lola le dijeron que Antonio estaba bien el mismo día que murió. En los días previos, la familia insistió una y otra vez en que lo ingresaran en el hospital. No lo hicieron. "La residencia debió denunciar que no los dejaban derivar a los hospitales. Nos mintieron".