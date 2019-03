¿Por qué los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre o la homosexualidad?

Una mujer de 20 años testigo de Jehová se encuentra en estado crítico en el Hospital San Jorge de Huesca , al rechazar una transfusión de sangre. La joven que ha sufrido complicaciones tras una intervención, había redactado un testamento vital en el que, de acuerdo a su religión, pide que no le hagan transfusiones. Por su parte, un juez hace prevalecer su voluntad frente a la de su familia.

En contra de las transfusiones

Creen en la salvación

"Gracias al sacrificio de Jesús, las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte", aseguran los firmes creyentes. Según los testigos de Jehová, para beneficiarse de este sacrificio, deben poner fe en Jesús, cambiar su vida, bautizarse y sus acciones demostrarán si una persona realmente tiene fe. Sin embargo, la salvación no es algo que se merezca; es algo que solo se consigue gracias a “la bondad inmerecida de Dios”.

Masturbación, sexo, homosexualidad y fiesta

Siguiendo ahondando en las creencias vinculadas con el cristianismo, los testigos de Jehová son firmes detractores de la homosexualidad , la masturbación y de las relaciones extramatrimoniales . Sin embargo, ellos mismos aseguran que los impulsos homosexuales no son considerados como pecado.

Por otro lado, los testigos de Jehová tan solo celebran las fiestas que están plasmadas en la biblia. Es decir, nunca celebran los cumpleaños, acontecimientos sociales o políticos. "Los testigos de Jehová no celebramos los cumpleaños porque estamos convencidos de que Dios no quiere que lo hagamos. Aunque la Biblia no prohíbe directamente esta celebración, sí nos da algunas claves que nos ayudan a entender cómo ve Dios los cumpleaños", afirman en su página web.