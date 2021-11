"He engordado 40 kilos, tengo ansiedad y fobia a los hombres": las secuelas de la víctima de Manresa

"Me dijeron que me veían mal y que necesitaba descansar. Yo me negué pero ellos insistieron. Me llevaron un poco forzosamente pero yo pensaba que era por mi bien. Me estiro e intento dormir, pero no puedo. El chico que me acompañó entonces entra y empieza a tocarme, me desnuda y me toca. Luego se pone encima y me penetra vaginalmente. Le hago entender de todas las formas que puedo, que no quiero. Intento levantarme, chillar. Nadie viene. Yo no podía moverme apenas porque estaba encima mío. Cuando acaba se va y entra otro. El otro dudó pero si que me tocó, quería besarme y que yo le tocara. Le dije que no. Se va y entran tercera y cuarta persona. Me tocaron y besaron. Se pusieron encima y me penetraron".