La víctima de 'la segunda Manada' de Manresa señala a los cuatro autores en la rueda de reconocimiento

La víctima relata los hechos

“El primero que entró me quitó la ropa, me penetró, me besó y hubo tocamientos. En todo momento le dije que no con gestos y palabras en plan 'para', pero seguía. Estaba encima, yo no tenía facilidad para moverme, estaba aplatanada. Casi no podía respirar, me negué en todo momento. Las otras personas que entraron hicieron lo mismo, no utilizaron preservativo. Al estar encima me inmovilizaron con el cuerpo, no me cogieron por las manos ni las muñecas. Me penetró una vez cada uno. Entre que entraba uno y salía otro no me intenté levantar porque me daba miedo porque había mucha gente en la casa", ha asegurado.