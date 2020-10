Las tiendas 24 horas de Cataluña se niegan a echar el cierre sin ratificación judicial

Las tiendas de 24horas de Cataluña se niegan a cerrar a las 22 horas como ha ordenado la Generalitat para evitar los botellones. Los dueños dicen que no lo harán hasta que no haya una orden judicial. El Govern advierte de que las restricciones para frenar al coronavirus pueden ir a más.

La normativa entraba ayer en vigor pero hay quien dice no haberse enterado. “No, no lo sabía”, contesta ante las cámaras. Otros, aseguran que lo consultarán con sus abogados.

A pesar de todo hay quien cumple y tiene la esperanza de que “esto es temporal, no es para siempre”.

Una que muchos no ven efectiva. “Es como si a partir de una hora no existiera el covid … es una tontería”, dice un hombre.

Un golpe para la economía de estos pequeños negocios, que aseguran que hasta que no lo diga la justicia no cerrarán a las 22horas.

La medida intenta frenar el avance del virus el Cataluña. Ya ayer el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Samper, dijo que aunque no les gustaría imponer un estado de alarma, si la población no cumple las medidas no se descartan imponer otras más restrictivas.