Un tiroteo masivo en un barrio de Nueva York deja un muerto y 12 heridos

Los vecinos de Brownsville celebraban la 56 edición de la ‘Semana de los Veteranos ’, una fiesta anual que celebra la comunidad, cuando un hombre, aún en libertad y sin identificar, perpetró en el lugar y comenzó a disparar , según recoge The New York Post. Tras el incidente llegaron numerosos efectivos de la policía y los heridos fueron trasladados al hospital. Una mujer quedó en estado grave tras el tiroteo y fue rápidamente trasladada en ambulancia.

Un testigo le dijo a The New York Post que los disparos fueron “una completa sorpresa, y no parecieron haber sido causados por un altercado”. El alcalde Bill de Blasio publicó un comunicado poco después de la medianoche del domingo: "Tuvimos un terrible tiroteo en Brownsville esta noche que destrozó un evento pacífico en el vecindario. Nuestros corazones están con las víctimas".