El hallazgo de dos minitanques de oxígeno puro y un propulsor de buceo sostienen aún más la versión de los investigadores que siempre han sostenido que Tomás Gimeno usó el cinturón de plomo para sumerguirse en el mar y que además lo pudo hacer con esos dos minitanques. ¿Qué significa esto? Que gana enteros la tesis de que Tomás se quitó la vida, pero no quiso sufrir. Y que usó esos minitanques para poder tener una muerte dulce. La intoxicación por monóxido de carbono nos produce un sopor progresivo y, dado que el CO es un gas incoloro, insípido e inodoro , no nos damos cuenta de que lo estamos respirando juntamente con el oxígeno. Nos asfixiamos, sí, pero, paradójicamente, sin sensación de asfixia, puesto que el efecto que produce sobre la hemoglobina es progresivo.

Cómo es la muerte dulce

Se trata de una muerte muy dulce que no da sensación de ahogo ni de asfixia. En la mayoría de los casos las víctimas no se percatan de lo que está ocurriendo y en el supuesto de que sí se dieran cuenta, la inhalación les provoca una parálisis en las piernas que les impide salir corriendo para buscar ayuda. La muerte dulce puede producirse mientras las personas duermen y, por lo tanto, fallecen sin despertarse. En el caso de Tomás, él fue consciente de lo que iba a ocurrir y este pudo ser el método para acabar con sus hijas de manera que estas no sufrieran, aunque no se hayan encontrado suficientes pruebas que demuestren el uso de somníferos con ellas.