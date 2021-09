Toribio, tras perder su casa 'milagro' en La Palma: "Es una zona de guerra, no nos hemos podido defender"

" Nunca he pensado que fuera un milagro , pudo ser por la orografía del terreno. Ya con la nueva colada que pasó anoche la tapó de lava. Se ha quedado toda mi vida allí . Tampoco me gustaba verla ahí, para qué. Prefería que el volcán la tapara . Es muy duro", ha señalado este martes Toribio a Cuatro.

" Karin vino corriendo a mi casa y enseguida nos desalojaron, no nos dio tiempo a sacar nada, solo a mis tres perros, porque la lava ya chocaba con la pared", recordaba Toribio, en declaraciones a Nius. La casa de su novia no sobrevivió . Pero sus hijas, que viven en otra zona, sí han podido salvar sus pisos alquilados.

Toribio no entiende como su casa pudo salvarse inicialmente, ya que las de sus vecinos no corrieron la misma suerte . "Fue muy raro lo que hizo la lava, porque mi huerta es plana y lo normal es que la hubiera arrollado, pero se fue por los laterales, no me explico por qué se tragó casas que estaban a solo 100 metros de distancia y no la mía ", decía el hombre este lunes.

Ahora, todos los vecinos que se ven en esta tesitura dependen de las ayudas del Gobierno, que prevé conceder 10,5 millones de euros a los afectados por el volcán. "Nunca me va a compensar lo que a mí me ha costado eso, lo que me ha quitado el volcán no me lo van a poder devolver, pero al menos, que podamos salir adelante", comentaba Toribio cuando aún no sabía si podría volver.