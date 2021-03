La cuarta ola deja secuelas mentales que preocupan tanto como las físicas y serán más permanentes

Cada llamada es un grito de auxilio

Para Javier Martín, actor, es trastorno bipolar. "Una persona con una enfermedad física puede ser feliz. Pero cuando tienes un problema de salud mental, no puedes ser feliz. Yo, si no me hubiese podido pagar el psiquiatra privado y la psicóloga privada, no estaría aquí ahora", cuenta.