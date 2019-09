Una mujer triplica el tamaño de sus labios tras operarse quince veces

Desde que era pequeña soñaba con tener unos labios más carnosos

"Me veo más bonita así, y en Bulgaria ésta es la última moda", asegura

Andrea Emilova, una búlgara de 22 años, ha triplicado el tamaño de sus labios tras haberse sometido a quince procedimientos quirúrgicos y asegura estar más feliz y contenta con su nuevo aspecto. Desde que era muy pequeña soñaba con tener unos labios más carnosos y ahora que es adulta está más que satisfecha de haber logrado su objetivo.

Andrea, que estudia Filología alemana en la Universidad de Sofía St.Kliment Ohridski, visitó docenas de clínicas en su ciudad natal y desembolsó algo más de 150 euros por tratamiento. "Ahora me gustan mis labios, más que antes, porque me veo más bonita así y en Bulgaria ésta es la última moda", explica Andrea, que admite que puso en sus labios casi todo tipo de rellenos.

Su inusual aspecto le ha hecho ganar miles de seguidores en las redes sociales, con 15.000 solo en Instagram. Aunque ha recibido cientos de elogios de los defensores de los labios grandes, Andrea reconoce que también ha tenido críticas, pero no deja que los comentarios dañinos la depriman. "Hay personas que me quieren con los labios más grandes y hay personas que me quieren con los labios más pequeños", dijo. "Pero no me importa, porque lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante", razona.

"No puedo dar ninguna indicación de cuánto es demasiado grande, porque para cada persona: 'grande', 'más grande' y 'demasiado grande' son conceptos diferentes. Soy de mente abierta y creo que la gente debería ser libre de elegir. No hay límites para mí", continúa Andrea, que, pese a todo, niega ser adicta a los rellenos y asegura que no copia a ninguna 'celebrity' cuando se trata de su aspecto.