Residencias sin ataduras: la Unidad Amigable, una alternativa para cuidar con dignidad a los más mayores

España es uno de los países occidentales con mayor tasa de ataduras a mayores en residencias. Una práctica demasiado extendida por los centros para ancianos de nuestro país, cuyo principal objetivo es tratar de 'controlar' a aquellas personas que no se encuentran en sus plenas facultades mentales o físicas. En cifras, el 23% de los residentes estarían sometidos a estas abusivas terapias, según un informe de la Confederación de Organizaciones de Mayores, Ceoma .

Que sea una práctica habitual y extendida no quiere decir que sea correcta, eficaz, ni la única alternativa posible . Prueba de ello es la Unidad Amigable de la residencia de mayores La Nueva Oliva , situada en el municipio toledano de Pantoja, que tiene capacidad para 17 residentes.

Este complejo residencia rechazó, desde el año 2018, las ataduras como medio para mantener calmados a sus pacientes y dedicó una de sus áreas a crear una unidad específica -con una inversión de 100.000 euros-, para dar un trato digno a sus pacientes. "Teníamos una serie de residentes que tienen trastornos conductuales , como alzhéimer y otras demencias, y fuimos conscientes de que no estábamos dando la respuesta que se merecían", explica el director del complejo, Ángel del Oro , para quien mantener atados a los residentes "es un maltrato" , por el que cada día lucha para que llegue a su fin.

"Somos pioneros y seguimos trabajando en que estén completamente libre de sujeciones . No se permite ningún tipo de sujeción a los mayores que están ahí, ni el resto de la residencia", expone el director. Ángel no cree en ataduras físicas ni mentales . "Trabajamos también en la reducción de psicofármacos , que pueden estarles produciendo una atadura química", manifiesta.

La Unidad Amigable es un espacio diferente, pero cuyo objetivo es el mismo que el del resto de la residencia: que los mayores se sientan bien y puedan sobrellevar mejor su día a día. Se trata de un espacio de convivencia de mayores que padecen deterioro cognitivo y distintos tipos de demencias en estado avanzado, por lo que sus comportamientos, como la deambulación constante, las reacciones agresivas o los intentos de huida , a menudo, se vuelven difíciles de entender y tratar. Y para ello, la mejor terapia es un personal cualificado, conocimiento, paciencia y un lugar agradable, que les transmita seguridad. "Por ejemplo, en la Unidad Amigable tenemos trampantojos en las puertas , es decir dibujos, platas, etc., que hacen que no parezca una puerta. Esto hace que la ansiedad por salir y escapar se reduzca ", explica Laura Pleguezuelos , psicóloga y coordinadora de la Unidad.

Un método alternativo, que poco a poco va implantándose en otros puntos de España, aunque no sin dificultades. "La estructura de los edificios es la que es, la economía, las plazas públicas se pagan muy justamente y las privadas no están al alcance de todos los bolsillos y muchos menos de las pensiones", comenta el director. Tampoco se dedica lo necesario para la formación del personal, algo "fundamental", para Ángel. "Nosotros contamos con una formación de muchos años y ahora tenemos que reeducarnos en la atención centrada en la persona, para darle ese empoderamiento a los mayores", explica. Los grandes olvidados de la sociedad. Una tarea muy difícil, pero que tiene claro, será posible. "No es fácil y será un proceso largo hasta conseguirlo". Pero se conseguirá.