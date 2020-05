Usar las mascarillas no provoca déficit de oxígeno o “intoxicación por inhalación del propio CO2”

Contra este tipo de mensajes, que durante los últimos días circulan por las redes de Twitter, Facebook y por WhatsApp bajo lemas como ‘Yo no llevo bozal’, el experto Jaime Barrio, doctor del Consejo Científico del Colegio Oficial de Médicos de Madrid (IOCOMEM) explica que no hay ninguna evidencia de que el uso de las mascarillas provoquen “hipoxia, acidificación del organismo o intoxicación por inhalación del propio CO2”, como sostienen esos bulos. En este sentido, precisa, lo primero es que las mascarillas “no están cerradas al paso del aire”, dado que el material con el que están confeccionadas permite que "entre el oxígeno y se elimine el dióxido de carbono", precisamente.