El dilema de las mascarillas en las terrazas: el riesgo de ponérsela y quitársela sin echarse gel

La reapertura de terrazas en la Fase 1 ha traído consigo numerosas dudas. Sobre todo, el uso de la mascarilla . Según el documento publicado por el Boletín Oficial del Estado, BOE , no se requiere llevar el material de protección facial cuando la actividad que desarrollamos nos lo impide , como comer o beber. Pero el hecho de estar sentado, rodeado de personas ajenas, ya suscita dudas. ¿Hay que llevarla o no?

"El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública , en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros", precisa la publicación del BOE. Ante este texto, uno puede entender que es obligatorio su uso, pero la orden no concreta las actividades que hacen que sea incompatible el uso de la mascarilla, como fumar . De hecho las autoridades han advertido ya del riesgo que supone fumar y soltar el humo en las terrazas.

¿Qué hacemos en las terrazas con la mascarilla? "Hay que actuar con sentido común. Si no lo ves claro, lo mejor es no quitarse la mascarilla. Cuando se quiera comer o beber, se echa gel desinfectante en las manos, y con una mano te destapas la boca bajándote la mascarilla por un lado y con la otra bebes o comes. Mejor esta manera que ninguna. Estar en la terraza de un bar o un restaurante merece ser precavido. Vendría bien conocer la evidencia científica, pero se necesitan meses investigando", aseguraba Xercavins.