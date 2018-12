Valencia le declara la guerra por ley al exceso de deberes

¿No han vivido la sensación de que los niños que les rodean tienen una jornada laboral imposible ? Deberes, actividades extraescolares de todo tipo… casi no les dejan tiempo para ser niños, para jugar, para descansar. No es comodidad, sino una realidad de. La ley valenciana de Infancia y Adolescencia que ha entrado en vigor el día de Navidad puede ser el mejor regalo para ellos, aunque no lo sepan.