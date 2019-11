Valeria Quer: "Se está juzgando a un monstruo”

La hermana de Diana Quer, Valeria, ha asistido hoy de nuevo al juicio contra El Chicle y, como ayer, se ha derrumbado y ha tenido que abandonar la sala. "Me he puesto nerviosa con tantas mentiras”, ha dicho antes de asegurar que “se está juzgando un monstruo”.

"Me he puesto nerviosa con tantas mentiras y más si se trata de la muerte de mi hermana". "Es el asesinato de una niña. Hay que decir la verdad y si no, no vegas". Estas han sido las palabras de la hermana pequeña de Diana Quer, que ha abandonado la sala acompañada de la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, en referencia a las declaraciones de un feriante.