Valeria Quer: "Recibo golpes día a día y no sé si podré levantarme"

Una de las imágenes del juicio contra El Chicle por el asesinato de Diana Quer ha sido la del abrazo de Juan Carlos Quer con su hija Valeria. Ambos se han sentado también juntos en el juicio. La comunión entre ellos parece evidente. No así con su madre, que ha vivido enfrentamientos sonados con su hija a la que ha pedido inhabilitar y tratar en una clínica de desintoxicación. Juan Carlos dejó claro ayer en el juicio contra El Chicle, que este había acabado con la vida de cuatro personas. La madre de Diana reconoció que no murió de tristeza por poco al perder a su hija y Juan Carlos desgranó que su hija Valeria se había sometido a ella misma a más de 15 quemaduras en el brazo para paliar su dolor.

Valeria arremetió además contra Pablo Iglesias por ir en contra de la prisión permanente revisable, que también defiende su padre y le echó en cara que ahora que tiene hijas"seguro que no te gustaría que le pasara. No estarías buscando justicia sino venganza, como tú dices. Si el país estuviera en tus manos, tanto que hablas de la mujer, nos estarían asesinando personas reincidentes. Eres un payaso", le dejó claro en las redes.

"Recibo golpe tras golpe y un día no voy a poder levantarme"

La hermana de Diana Quer, que hoy sí que ha acudido a la segunda sesión del juicio a 'El Chicle', ha lanzado otro mensaje a través de las redes sociales en el que asegura que "no es solo un duelo" el que está pasando. "No es solo una persona a la que echo de menos, pero creo que lo mejor es salir ahora de esto y no volver a caer y sufrir", señala la joven, que asegura estar muy afectada: "Sinceramente siento que recibo golpe tras golpe de la vida y un día no voy a poder levantarme".