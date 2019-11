Valeria Quer llama “payaso” a Pablo Iglesias: “Si el país estuviera en tus manos nos estarían asesinando personas reincidentes”

Juicio a 'El Chicle'

El asesino confeso ha representado y construido su relato desde el empeño de hacer que parezca un homicidio y rechazando siempre que la hubiese violado o intentado violarla. Lo ha negado todo con monosílabos: ¿La maniató? No. ¿La amordazó? No. ¿La abordó para agredirla sexualmente? No. ¿La mató con una brida apretándole el cuello? No. ¿La violó? No, ha contestado. Y la tesis de la defensa es clara: si no hay semen, no hay ADN, no hay nada de prueba sobre la agresión sexual. Y en el cuerpo de Diana no lo encontraron porque lo dejó sumergido en un pozo en una nave durante 500 días.