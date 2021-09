Vecinos de La Palma confinados por la llegada de la lava del volcán al mar: "vivimos con miedo"

"Yo de pequeñito, con nueve años, viví algo parecido, pero no era tan grande como esto ", añade Álvaro, refiriéndose a la erupción del Teneguía producida en el año 1971. "No pensé jamás en la vida, con 59 años que tengo, tener este infierno".





Álvaro vivió en directo, desde su casa, la llegada de la colada de lava al mar: "Fue muy impresionante, en mi vida había visto eso". Además, ayer Álvaro supo que su medio de vida, una fina agrícola cercana a a Los Llanos, quedaba sepultada por la colada de lava. "Un amigo que me envió un vídeo desde Los Llanos me contó que lo había perdido todo. Era una finca heredada de mis padres que yo tenía mucho cariño y que era mi forma de vida. Y me quedé sin nada."