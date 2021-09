Meteorólogos de Meteored han descartado que el actual proceso eruptivo en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma , pueda provocar lluvia ácida cuando la lava entre en contacto con el mar y aseguran que su impacto en el clima será a una escala local pero no a una escala global.

"En principio el tema de la lluvia ácida no es a día de hoy un motivo de preocupación . Sí lo es la presencia de un alto contenido de gases tóxicos", ha afirmado este martes el meteorólogo José Miguel Viñas. El experto ha explicado que cuando la lava, que está a más de 1.000 grados, entre en contacto con el agua costera " habrá una emisión bastante importante de gases tóxicos, como el dióxido de azufre ".

Aunque ha reconocido que "se está especulando si en algún momento esos gases podrían generar nubes que pudieran dar lugar a una precipitación de carácter ácido", ha apuntado que en estos momentos en la zona hay una situación de régimen de alisios que "no favorece las lluvias". Todo un alivio. Pero, aunque la lluvia ácida no parece un elemento de preocupación a día de hoy, no es descartable en absoluto.