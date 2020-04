Le destrozan la puerta de casa porque su trabajo en un hospital "ponía en peligro" a todos los vecinos

Los hechos, según relata 'El Comercio', tuvieron lugar la semana del 29 de marzo. Tras decretarse el estado de alarma Tina Rodríguez tenía que compaginar sus quehaceres con la ayuda a su madre , que vive sola y no sale al ser persona de riesgo, y con el envío de comida a uno de sus hijos , que reside fuera del domicilio familiar. "Como no quería tener que salir todos los días opté por hacer grandes compras de alimentación y así preparar la comida para tres casas. Mi nevera se queda pequeña, por eso hice uno de la que tenemos en otro de los pisos del edificio , que es de la familia", explica Tina Rodríguez.

Tras s ubir varias veces al séptimo piso -ella vive en el cuarto-, se presentaron en su domicilio agentes de la Policía Loca l. "Me explicaron que me había denunciado una vecina por miedo que contagiara el virus", lamenta. Tras explicar sus circunstancias a la patrulla estos le advirtieron que debía dejar de subir a la otra vivienda pues se arriesgaba a 600 euros de multa.

"Me quedé con la duda porque creía que lo estaba haciendo bien. Decidí llamar a la Guardia Civil para consultar. Si lo estaba haciendo mal no volvería a subir pero creía que no era así. Me dijeron que tenía razón y para asegurarme opté por llamar también a la Policía Nacional de Avilés y me dijeron lo mismo", narra la mujer, que finalmente recurrió a la Local.