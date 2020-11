Los vecinos de Valdetorres de Jarama homenajean a su médico el día de su jubilación

En su vocación no se jubila, aunque por obligación tenga que decir adiós a su consulta. A pesar de ello, se despide entre el cariño de su gente . "Disponible siempre que le llamabas", "Más que un médico es una institución en el municipio", "Un médico que se preocupa de su gente", "Todos le llevamos en el corazón", son algunos de los testimonios de los ciudadanos de Valdetorres.

La jubilación le llega en plena pandemia, un momento duro en el que los vecinos no han querido dejarlo solo y le han rendido todo un homenaje en el pueblo que hace 43 años lo acogió. "Volvería a repetir otra vez los años que he estado aquí. Para mí ha sido una maravilla. Desde siempre he sido uno más del pueblo, y eso es difícil de lograr. Ha merecido la pena", se despide Emilio.