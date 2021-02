El vicepresidente de Castilla y León: "Hay que hacer como si no hubiera Semana Santa"

Castilla y León es una de las regiones más reticentes a abrir perimetralmente en Semana Santa. Su vicepresidente, Francisco Igea, ha defendido "hacer como que no hubiera". Desde esta noche, hostelería, establecimientos y servicios no esenciales pueden abrir hasta las 22 horas en esta región. Los bares solo pueden abrir las terrazas, nunca en interior.

Cataluña ya ha adelantado que, en palabras de su president en funciones, Pere Aragonés, no va a permitir que nadie le diga lo que tienen que hacer de cara a Semana Santa. De momento, esta región mantiene el cierre perimetral, también a nivel comarcal . Hoy, el Govern ha anunciado que las tiendas de los centros comerciales y los establecimientos de Cataluña de más de 400 metros cuadrados podrán abrir de lunes a viernes con un aforo del 30%. Estos permanecían cerrados desde el 7 de enero.

Alberto Núñez Feijóo: "La Semana Santa no será como nos gustaría"

Galicia. Esta región inicia hoy su desescalada de forma muy leve. Abre su hostelería hasta las 18 horas, aunque no en toda la comunidad. Solo en los concellos donde la incidencia no supere los 500 casos. Esta región permanece cerrada perimetralmente. Su presidente Alberto Núñez Feijóo ha dicho que es pronto para saber qué pasará en Semana Santa pero que en cualquier caso “no será como gustaría”.

Canarias , el paraíso en España. El Gobierno canario ha prorrogado hasta después de Semana Santa --las 24.00 horas del lunes 5 de abril--, la realización de cribados para contener la transmisión del SARS-COV-2, mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros que lleguen a las islas procedentes del resto del territorio nacional , por vía aérea o marítima. Los viajeros nacionales que no presenten el certificado, o que el mismo no sea validado, quedan identificados, registrados y son emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino.

Armengol: "No hemos acordado todavía nada de Semana Santa"

Islas Baleares. Actualmente, hasta el 9 de mayo está restringida la entrada de turistas nacionales en las islas. No obstante, la Mesa de Diálogo Social entre el Govern y los agentes sociales no ha cerrado posibles medidas especiales para la Semana Santa en Baleares, si bien algunos miembros han expresado públicamente que apoyarían un endurecimiento de las medidas si fuera necesario. "No hemos acordado todavía nada de Semana Santa", ha dicho la presidenta Francina Armengol, que ha indicado que es algo que se irá "hablando" a lo largo de los próximos días.