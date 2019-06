Los viajes ‘dog-friendly’ una tendencia al alza por explotar en España

Esta tendencia, llega al mismo tiempo como una necesidad y un reclamo de la población española. Por un lado, el número de hogares con perro en nuestro país sigue aumentando, representado ahora el 24.1% del total con alrededor de cuatro millones y medio. Sin embargo, por otra parte, los dueños de los canes no ven el viajar con su mascota como una necesidad, sino como un deseo de compartir la experiencia con un miembro más de la familia .

“El 93% que viaja con perro es porque quiere viajar con él” comenta Elena Fernández, responsable del estudio de Dog Vivant. Según la opinión de los encuestados, el 62% de los mismos asegura que eligen viajar con su perro porque le gusta pasar tiempo con él, aunque no siempre sea posible. Sin embargo, un 31% asegura más contundentemente que “no contemplan unos días de vacaciones sin su perro”.

Antonio Escribano es uno de los responsables del Hotel Cardamomo Sigüenza, en Guadalajara , donde desde el día de su apertura eran admitidas las mascotas y a día de hoy pueden acompañar a sus dueños en casi todas las estancias del lugar. Esto incluye el comedor y solo cuenta con las excepciones de la piscina y la sala de relajación y spa. Él, asegura que la clave de cara al trato con sus clientes con perro es ofrecer “libertad” y “un poco de confianza, que sienta que su animal no molesta” .

Una demanda todavía desatendida

Los usuarios que buscan este tipo de viajes y vacaciones, aseguran que este tipo de servicios todavía tienen mucho que mejorar. Alba Martín, de 23 años, siguiendo con los motivos revelados por el estudio, asegura que no se plantea viajar sin su mascota, Dalí, sea donde sea. “Yo siempre que puedo me llevo a mi perro de vacaciones, y no solo de vacaciones, sino a cualquier sitio”, comenta.