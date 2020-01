Villanueva del Arzobispo supera los límites de contaminación permitidos por la Unión Europea

Esta contaminación en el aire, según anuncia el Ayuntamiento del municipio, no se debe tan solo a la factoría de aceite sino que además, la quema de restos de la poda del olivo y el uso de chimeneas tradicionales son también agravantes de esta situación de contaminación. El pueblo, que está situado en un valle en el que no llueve desde hace mucho tiempo, se ha visto obligado a poner en marcha un plan de acción para solucionar la situación a la que se enfrenta. El ayuntamiento ha prohibido el uso de chimeneas que no estén homologadas y recomienda no quemar rastrojos.