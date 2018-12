Vox Zamora culpa a una ley blanda de casos como el de Laura Luelmo y las redes estallan

Vox Zamora no dudó en publicar un tuit tras conocerse la muerte de Laura Luelmo. En él se señalaba a las leyes de PP y PSOE como perjudiciales para las víctimas. La reacción no se ha hecho esperar, por intentar sacar rédito político de una muerte. Cierto que el debate sobre la prisión permanente revisable va a salir de nuevo a la luz, cuenta además con padres de víctimas como Diana Quer como uno de sus grandes defensores, pero legislar en caliente no suele ser recomendable. "Queremos que los condenados por ciertos delitos especialmente graves no vuelvan a pisar la calle ni un minuto hasta el día de su muerte. Ya está bien de preocuparse por los derechos de los delincuentes y dejar desprotegidos a los ciudadanos".