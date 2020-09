Más de 400.000 alumnos de Infantil y Primaria vuelven al colegio en Madrid

Unos 412.000 alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Especial y 1º, 2º y 3º de Primaria vuelven a los colegios madrileños, uniéndose así a los 94.758 niños del primer ciclo de Infantil (0-3 años) que iniciaron el curso escolar el pasado viernes. Han estado seis meses sin pisar un aula por la pandemia de coronavirus. Para tranquilizar a las familias, la presidenta madriñela, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un mensaje institucional en que el pide confianza: "No mandamos a los alumnos a una zona de riesgo, sino a un lugar seguro. No tengan miedo. La eucacion no se puede parar". Pero lo cierto es que hoy faltan profesores. No han llegado los 10.000 prometidos para desdoblar las aulas y de los fijos, 2.000 esperan a hacerse una PCR porque dieron positivo en los test rápidos.