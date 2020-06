Wifi gratis en tu móvil hasta en la playa: la nueva forma de limitar aforos y controlar contagios este verano

"Todo el mundo lleva un dispositivo -o móvil- consigo a todas partes. A través de las señales que emiten los móviles, somos capaces, de manera anónima, de geolocalizar al usuario aunque no se conecte a la red Wifi de la playa", señala a Informativos Telecinco José González, Cofundador y CEO de Galgus . El innovador sistema no solo se está desarrollando e implementando en Andalucía, su tierra de origen. La compañía está trabajando por toda España e incluso en el extranjero. "Este miércoles nos han pedido una oferta en Gran Canaria . También nos están pidiendo mucha información en el extranjero sobre nuestra tecnología", explica González.

"Se trata de una solución única porque podemos localizar a todos los usuarios. Hay otras tecnologías que localizan a los usuarios, mejor o peor, pero mucha gente no se conecta o no se instala la aplicación móvil. La mayoría de tecnología exige estos requisitos. Sabemos que a los usuarios cada vez se les hace más pesado tener que descargar apps para ir al bar, a la peluquería, al supermercado... Nuestro sistema permite que los usuarios no tengan ni que bajarse una app ni conectarse para ser geolocalizados. Cuando un usuario no se conecta, el dispositivo, además, aleatoriza su identificador para garantizar el anonimato. Tenemos cuatro patentes protegidas en Estados Unidos y Europa. Se trata de, tanto se conecte o no, y tanto tenga el identificador real como el identificador aleatorio, geolocalizar al usuario y contabilizarlo", aclara.