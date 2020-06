Última hora del coronavirus: Sánchez anuncia un decreto ley que regulará "la nueva normalidad"

11.04 El presidente echa un rapapolvo a la clase política: "El virus no entiende de ideologías. Lo estamos viendo en EEUU y no queremos verlo cuajar en España. El veneno es el odio. El odio aniquila sociedades y comunidades. No a la violencia física, ni verbal, ni al insulto, ni a la provocación. No queremos esto para nuestros hijos, ni nuestros padres lucharon para esto. Siempre se puede hacer mejor. Qué país queremos"