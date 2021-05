Los ciberdelincuentes consiguieron encriptar parte de los sistemas y, como medida preventiva, ASCA bloqueó las comunicaciones y avisó a sus clientes, siguiendo los protocolos de seguridad de la compañía, para evitar la propagación del virus. Eso sí, ASAC ha informado de que no se ha perdido ni comprometido la información: "Durante este ciberataque, no ha habido sustracción de datos, ya que los servidores no han resultado dañados", han indicado en una nota de prensa.