Pero ¿qué es el ransomware?

Marte Beltrán, directora del Grado de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos , nos habla de cómo actúa este tipo de software malicioso: “ La mayor parte del ransomware es cripto-ransomware , es decir que la manera que tiene de inutilizar el equipo es cifrar el disco duro. Encripta todos nuestros datos con una clave que no conocemos y no podemos trabajar con ese equipo. Lo que suelen hacer es pedir un rescate, casi siempre en criptomoneda para que no se pueda rastrear el pago. Y las víctimas tienen dos opciones: si tenían copia de seguridad y esa copia no se vio afectada por la infección pueden restaurar su equipo y acceder a sus datos . Y otra, que lamentablemente es la más común, es que si no tenemos copia de seguridad de los datos se paga el rescate y se cruzan los dedos para que los delincuentes nos desbloqueen el equipo”.

Cómo protegernos contra el ransomware

"Y hay una parte muy importante de concienciación de los usuarios sobre los usos del correo electrónico o las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Este tipo de ransomware suele entrar en los equipos pro campañas de phising, por lo que hay que tener precaución de no abrir o descargar archivos no solicitados o sospechosos, no pinchar en cualquier link, no compartir archivos que no conozcan su procedencia, etc."