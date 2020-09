Cómo funciona y cómo usar WeTransfer paso a paso

Cómo funciona WeTransfer y qué necesitas para compartir archivos

WeTransfer se utiliza sobre todo para compartir archivos pesados que no pueden enviarse por correo electrónico por exceder el tamaño máximo admitido por las distintas plataformas de email. Además, se asemeja en su funcionamiento a otras herramientas como Dropbox, si bien WeTransfer no obliga a crear una cuenta para su uso, tanto en el caso de quien envía como en el de quien recibe el archivo. Ello permite que su uso se haya extendido enormemente, al no precisarse ningún requisito para utilizarla más allá de disponer de una cuenta de correo electrónico.