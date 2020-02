Día de la Internet Segura: 9 de cada 10 usuarios ignoran cómo navegar de forma segura

Internet es una herramienta con aspectos positivos y negativos de manera simultanea. Por un lado, permite acceder a cualquier tipo de información pero, por otro, no existen límites en cuanto a los contenidos existentes en la red. Por este motivo, hoy tiene lugar el día de la Internet Segura, una fecha en la que se promueve el buen uso y seguro de Internet , se impulsan cambios positivos y se conciencia acerca de su seguridad, especialmente en niños y jóvenes.

España cuenta actualmente con casi 40 millones de usuarios y una tasa de penetración de smartphones de más del 96%. Más de 32 millones de personas navegan por Internet a diario y, de media, pasamos hasta 5 horas y 18 minutos diarios conectados. Sin embargo, está gran experiencia online no hace que tengamos un mayor conocimiento del medio digital ya que el 89% de usuarios no sabe cómo crear una contraseña segura capaz de protegerle. Además, solo el 8% es consciente de su falta de conocimiento y de los peligros a los que se expone al no hacerlo.