Con la respuesta de Google nos vale: dos de cada tres búsquedas terminan sin clic en ningún enlace

Esto es una fabulosa noticia para Google, que maximiza así sus ingresos publicitarios, y una terrible noticia para las webs que no reciben ni un solo click, a pesar de que la información que Google ha mostrado al usuario la ha extraído de esa web. Quién creo el contenido original, quien dio la respuesta adecuada, no recibe ninguna visita y, por lo tanto, no puede obtener ingresos por publicidad.